الجيش اليمني: مقتل أكثر من 23 حوثيا غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني اليوم الاثنين مقتل أكثر من 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي وسقوط عدد من الجرحى بنيران قوات الشرعية في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أكثر من 23 عنصراً من المليشيات لقوا مصرعهم بنيران الجيش إلى جانب عدد من الجرحى، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن.

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كما أشار إلى أن مدفعية الجيش دمّرت ثلاث آليات تابعة للمليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر المليشيا.

وكان الجيش أكد سابقا أن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات المحافظة، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية. وعرض الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، يوم الجمعة الماضي نتائج معارك الأيام الماضية.

لا تقدم يذكر

يشار إلى أن القتال الحوثي من أجل السيطرة بالكامل على مأرب منذ أشهر، فاقم معاناة آلاف النازحين في المحافظة، وأثار احتجاجات دولية لأن المنطقة تضم أكثر من مليون نازح، يعيش كثير منهم في مخيمات عند الأطراف.

وتسعى الميليشيات منذ فبراير إلى الاستيلاء على المدينة، إلا أنها لم تحرز تقدمًا يذكر، وتكبدت خسائر فادحة وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية، والقبائل.

وكانت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة استهدفت مناطق سكنية مدنية عدة داخل المدينة نفسها، ما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين.