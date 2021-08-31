التحالف⁩: تدمير صاروخ باليستي حوثي أطلق صوب نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه ⁧‫نجران⁩ في السعودية.

إلى هذا، أكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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كما أكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للمليشيا الحوثية.

ومساء أمس الأحد، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.