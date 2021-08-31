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التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء

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مسيرة حوثية "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء

التحالف: استهدفنا منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة

دبي _ العربية.نت

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أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء.

وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

من أضرار محاولة هجوم على مطار أبها
من أضرار محاولة هجوم على مطار أبها

وكانت الدفاعات السعودية، قد اعترضت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

التحالف: محاولة هجوم على مطار أبها.. و8 إصابات وتضرر طائرة مدنية السعودية اليمن والحوثي التحالف: محاولة هجوم على مطار أبها.. و8 إصابات وتضرر طائرة مدنية

وكان التحالف أعلن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.

وأشار التحالف إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وشدد على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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