الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمأرب وخسائر كبيرة للحوثي

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، "إن عناصر الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح".

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وأضاف "أن مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها".

كما استعادت قوات الجيش طقمين تابعين للميليشيا الحوثية بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، في مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وكان إعلام المنطقة العسكرية الثالثة، كشف أمس الاثنين، عن مصرع أكثر من 53 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين في هجمات فاشلة شنّتها عناصر الميليشيات، على مواقع الجيش اليمني، بجبهات المخدرة والكسارة وصرواح والمشيريف بمديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.

ونشر مقطع فيديو لجانب من المعارك ويظهر فيها فرار ميليشيات الحوثي من الجبهات.

كما نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لمعارك ليلية شرسة يخوضها الجيش الوطني في جبهات القتال غرب مأرب وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة.

ومقطع فيديو لأبطال الجيش الوطني من الخطوط الأمامية بجبهة الكسارة غرب مأرب.