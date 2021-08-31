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صنعاء.. جماعة الحوثي تداهم زفافا وتختطف الفنان أصيل أبو بكر 

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الفنان أصيل علي أبو بكر

صنعاء.. جماعة الحوثي تداهم زفافا وتختطف الفنان أصيل أبو بكر

ميليشيا الحوثي تمنع الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها

العربية.نت - أوسان سالم 

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داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الليلة الماضية، حفل زفاف في العاصمة صنعاء، واختطفت فناناً كان يُحيي الحفل، ضمن حملاتها الكبيرة على الفن والفنانين في مناطق سيطرتها، في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكّر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

وأفاد ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلحي ميليشيا الحوثي، اقتحموا قاعة أعراس في صنعاء، واختطفوا الفنان أصيل علي أبو بكر أثناء إحيائه حفل زفاف.

وأكدوا أن عناصر الميليشيا اقتحموا صالة أعراس في منطقة مذبح، واقتادوا الفنان أصيل أبوبكر إلى قسم الشرطة، حيث لا يزال في السجن حتى الآن.

واتهم ناشطون القيادي الحوثي محسن السقاف باختطاف الفنان أصيل، عندما كان الأخير يحيي حفل زفاف في إحدى صالات الأفراح بمنطقة مذبح.

وأثارت الحادثة انتقادات واستياء شعبي واسع، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عن الفنان.

وطوال السنوات الماضية، شرعت ميليشيات الحوثي في إغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، وتقييد الأنشطة الفنية والإبداعية، من خلال إجراءات شبهها الإعلام والنشطاء اليمنيون بممارسات داعش وطالبان.

وأصدرت ميليشيا الحوثي، مؤخراً، تعميماً يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.

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كما تمنع ميليشيا الحوثي الأجواء الاحتفالية والموسيقى والغناء في الأماكن العامة والتعليم المختلط بمناطق سيطرتها، حيث شهدت عدة مدن يمنية حالات اعتداء من مسلحي الحوثي على مدنيين في أعراس وحفلات تخرج.

ويعاني الفنانون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من حملات تحريض ممنهج تمارسها قيادات في جماعة الحوثي تحت مبرر منع الغناء.

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