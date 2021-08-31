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فيديو مؤثر.. ميليشيا الحوثي تقتل مسنة أمام أبنائها

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من فيديو قتل عناصر ميليشيا الحوثي لمسنة أمام أبنائها
اليمن والحوثي

فيديو مؤثر.. ميليشيا الحوثي تقتل مسنة أمام أبنائها

الإرياني: المشهد انعكاس لمستوى وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين

العربية. نت - أوسان سالم 

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تتواصل، بتزايد ملحوظ، جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وقياداتها الميدانية والأمنية بحق الأهالي والمواطنين اليمنيين، في مناطق سيطرتها بوتيرة متصاعدة، وسط موجة من الاستياء والاستنكار الشعبي.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقطع فيديو، لمشهد قتل عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمسنة أمام أبنائها في مديرية العشة بمحافظة عمران.

واعتبر هذا المشهد، انعكاس لمستوى وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين، وتنصلها من تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأخلاقية والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم الاعتداء على المرأة.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل يومي من أعمال قتل ونهب وسلب للأموال والممتلكات وانتهاك للحرمات وهتك الأعراض، يكشف وجهها الحقيقي، ويعكس جانب من المأساة والمعاناة التي يعيشها الملايين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان على هذه الجرائم النكراء، تعتبرها ميليشيا الحوثي بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء.

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