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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين بالأجواء اليمنية

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مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين بالأجواء اليمنية

أشار إلى تصعيد عدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين، وأضاف: نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

العربية.نت

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية بالأجواء اليمنية.

وأشار التحالف إلى تصعيد عدائي من ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين.

وشدد التحالف بالقول: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وأمس الثلاثاء، أفاد التحالف بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، مضيفاً أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

ونشر التحالف لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وكانت الدفاعات السعودية، قد اعترضت في وقت سابق الثلاثاء، مسيّرتين مفخختين خلال 24 ساعة حاولتا الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء اليمن اليمن والحوثي التحالف: تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء
شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها السعودية اليمن والحوثي شاهد.. تدمير منصة إطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت مطار أبها

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".

وكان التحالف أعلن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة، وبعدها بساعات تم اعتراض المسيرة الثانية.

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