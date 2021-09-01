هادي: إيران تستخدم الحوثي لفرض تجربتها المرفوضة في المنطقة

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن "طهران تستخدم جماعة الحوثي لفرض التجربة الإيرانية التي لا يمكن القبول بها مطلقا مهما كلف ذلك من معاناة وثمن".

وأضاف في بيان أن إيران تستخدم الحوثيين كأدوات لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

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وقبل أيام، توعد الرئيس اليمني ميليشيات الحوثي بدفع الثمن جراء هجومهم على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، والذي خلف 40 قتيلاً و60 جريحاً بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.

وقال إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن معركة الشعب ضد المشروع الفارسي في اليمن، مستمرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

كما أشار إلى أن تضحيات اليمنيين لن تذهب سدى، وأن محاولة الميليشيا المدعومة من إيران، جر البلاد إلى الماضي، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة الميليشيات، قائلا "من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي - بدعم إيراني - فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا، وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو".

وشدد على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية، بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.