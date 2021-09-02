الجيش اليمني: انهيار كبير في صفوف الحوثي على جبهات مأرب

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي أن الجيش اليمني تقدم في مختلف جبهات القتال في مأرب، بعد صد هجوم حوثي، نافياً تقدم الميليشيا باتجاه مركز مديرية الرحبة.

وأوضح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية متوالية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، بعد صد كل محاولات التسلل اليائسة للمليشيات الانقلابية الحوثية، مشيراً إلى أن طيران التحالف دك تعزيزات المليشيات.

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إلى ذلك، شدد مجلي أن التقدم مستمر على جبهات الكسارة والمشح والمخدرة أمام انهيار كبير للمليشيات الحوثية.

وأضاف أن المعارك على أشدها خاصة في مديرية رحبة والجيش الوطني يحقق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثي بالإضافة لتدمير عدد كبير من المدرعات والعربات القتالية، واستعادة كمية من الأسلحة والذخائر.

مقتل 18 حوثياً في كمين

وكان مجلي أعلن الجمعة الماضي، السيطرة على أكثر من 75 كيلو متراً في جبهتي مُراد ورَحبة جنوب مأرب، وتحقيق انتصارات مهمة في جبهات المَشْجَح وصِرواح والكَسّارة غرب وشمال غربي مأرب، عقب معارك مع جماعة الحوثيين.

كما، نفّذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأسفر الكمين عن مقتل كامل أفراد المجموعة، وعددهم 18 عنصراً حوثياً، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

يذكر أن الحوثيين الموالين لإيران يشنون منذ شهر فبراير حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح من تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.