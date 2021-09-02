.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني: انهيار كبير في صفوف الحوثي على جبهات مأرب

  • الخط
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة

الجيش اليمني: انهيار كبير في صفوف الحوثي على جبهات مأرب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي أن الجيش اليمني تقدم في مختلف جبهات القتال في مأرب، بعد صد هجوم حوثي، نافياً تقدم الميليشيا باتجاه مركز مديرية الرحبة.

وأوضح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن انتصارات الجيش والمقاومة الشعبية متوالية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، بعد صد كل محاولات التسلل اليائسة للمليشيات الانقلابية الحوثية، مشيراً إلى أن طيران التحالف دك تعزيزات المليشيات.

مقتل 18 حوثياً بكمين للجيش اليمني غرب مأرب اليمن مقتل 18 حوثياً بكمين للجيش اليمني غرب مأرب

إلى ذلك، شدد مجلي أن التقدم مستمر على جبهات الكسارة والمشح والمخدرة أمام انهيار كبير للمليشيات الحوثية.

وأضاف أن المعارك على أشدها خاصة في مديرية رحبة والجيش الوطني يحقق المكاسب على الأرض، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثي بالإضافة لتدمير عدد كبير من المدرعات والعربات القتالية، واستعادة كمية من الأسلحة والذخائر.

مقتل 18 حوثياً في كمين

وكان مجلي أعلن الجمعة الماضي، السيطرة على أكثر من 75 كيلو متراً في جبهتي مُراد ورَحبة جنوب مأرب، وتحقيق انتصارات مهمة في جبهات المَشْجَح وصِرواح والكَسّارة غرب وشمال غربي مأرب، عقب معارك مع جماعة الحوثيين.

كما، نفّذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة

وأسفر الكمين عن مقتل كامل أفراد المجموعة، وعددهم 18 عنصراً حوثياً، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

يذكر أن الحوثيين الموالين لإيران يشنون منذ شهر فبراير حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح من تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات شاهد ما حل بأميركيين فروا من الاعصار الى أنفاق القطارات
هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد