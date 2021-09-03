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"الخليج الفارسي" يشعل زوبعة.. غضب ضد ميليشيات الحوثي

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تلاميذ مدارس في صنعاء (أرشيفية- رويترز)
تلاميذ مدارس في صنعاء (أرشيفية- رويترز)

"الخليج الفارسي" يشعل زوبعة.. غضب ضد ميليشيات الحوثي

دبي- العربية.نت

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صورة من صفحة بكتاب مدرسي تعتمده ميليشيا3ت الحوثي في المدارس الواقعة تحت سيطرتها باليمن، كانت كفيلة بإشعال موجة من الانتقادات اليمنية على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

فبعد أن نشر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني صورة لصفحة مأخوذة من كتاب التاريخ للصف السادس ابتدائي، تظهر عبارة الخليج الفارسي بدل العربي، أطلقت حملة واسعة من أجل التنديد بتلك التصرفات الاستفزازية.

الخليج العربي تحول إلى الفارسي لدى ميليشيات الحوثي
الخليج العربي تحول إلى الفارسي لدى ميليشيات الحوثي

وكان الإرياني اعتبر في تغريدة على حسابه أمس أن استبدال مليشيا الحوثي لمسمى "الخليج العربي" ب "الخليج الفارسي" في المناهج الدراسية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، يشكل عملا استفزازيا خطيرا يؤكد تبعيتها المطلقة لإيران.

تزييف وعبث

كما رأى أن حجم التزييف والعبث الذي تمارسه المليشيات في المناهج الدراسية، يؤكد محاولاتها الدؤوبة لفرض الرؤية والمعتقدات الإيرانية على اليمن، واستهدافها المنظم لعقول الأجيال القادمة، وهويتهم الوطنية والعربية.



‏وأضاف أن هذا التغيير -إلى جانب كثير من الشواهد والأدلة- يؤكد أن مليشيات الحوثي تمثل المشروع الإيراني، وتعمل وفق أجنداته التي تستهدف أمن وسلامة الدول العربية، وتجسد الرؤية والاطماع والاحقاد الفارسية في المنطقة.

‏إلى ذلك، شدد على أن الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية، وكذلك المنظمات الاقليمية بما فيها جامعة الدول العربية تعتمد مسمى "الخليج العربي".

يشار إلى أن انتهاكات الحوثيين لا سيما في قطاع التعليم متعددة، بحسب ما أكدت تقارير حقوقية يمنية عديدة في السابق، من تجنيد الطلاب، مرورا بالتلاعب بنتائج الامتحانات بهدف ترفيع مواليها، وصولا إلى تغيير المناهج التربوية بما يخدم توجهاتها.

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