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اليمن.. مقتل 61 مدنياً من المخفيين قسرا بمعتقلات الحوثي

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اليمن.. مقتل 61 مدنياً من المخفيين قسرا بمعتقلات الحوثي

 العربية.نت - أوسان سالم 

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كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن، اليوم السبت، عن مقتل 61 مدنيا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية.

إلى هذا، أكدت الرابطة في ندوة نظمتها بمدينة مأرب بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، توثيقها لـ 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضعت الميليشيات الحوثية 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية تعرضت للقصف في عدة محافظات.

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وأوضحت مديرة فرع رابطة أمهات المختطفين في مأرب صباح حُميد، في ورقتها المقدمة إلى الندوة التي نظمت بعنوان" الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية" أن أكثر من 104 مدنيين بينهم امرأة تم توثيق حالاتهم لا يزالون مخفيين في معتقلات ميليشيا الحوثي في عدة محافظات، بالإضافة إلى 47 مدنيا مخفيين قسرا في معتقلات قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

كانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت مؤخراً عن رصد 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، في سجون الحوثيين.

وأشارت إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات .

كما دعت منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها.

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