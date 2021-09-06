.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فتنة حوثية تشعل اشتباكات دامية بين قبيلتين شمال اليمن

  • الخط
شاحنة حوثية تنقل قتلى الميليشيات من مأرب إلى صنعاء (فرانس برس)
من ميليشيات الحوثي
اليمن والحوثي

فتنة حوثية تشعل اشتباكات دامية بين قبيلتين شمال اليمن

الاشتباكات اندلعت بسبب مشروع مياه وعدت قيادة ميليشيا الحوثي بتنفيذه في مناطق متنازع عليها بين القبيلتين.

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء قبيلتي العصيمات وسفيان؛ في مديرية العشة بمحافظة عمران، شمالي اليمن، الأحد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع، نتيجة خلافات على مشاريع مياه تغذيها ميليشيا الحوثي.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر قبلية ان الاشتباكات اندلعت بسبب مشروع مياه وعدت قيادة ميليشيا الحوثي بتنفيذه في مناطق متنازع عليها بين القبيلتين.

وأكدت أن 3 قتلى وجريحاً سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة بين أبناء مديريتي العشة وسفيان بعد توقيف أبناء سفيان مشروع المياه (الكائن في وادي مور) والذي يعتمد عليه أبناء العشة لسقي مزارعهم.

يشار إلى أن الكثير من هذه الخلافات تغذيها ميليشيات الحوثي بعمران ويتزعمها في الجانبين قيادات حوثية لتحقيق أهدافها بالسيطرة على القبائل وإشغالهم بمشاكل داخلية وثارات قبلية.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر مقطع فيديو يوثق قتل عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لامرأة مسنة أمام أبنائها في ذات المديرية.

مجلس الوزراء اليمني: الحوثي يتماهى مع مشروع إيران التصعيدي اليمن اليمن والحوثي مجلس الوزراء اليمني: الحوثي يتماهى مع مشروع إيران التصعيدي

وفي تعلقه، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، هذا المشهد، انعكاسا لمستوى وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين، وتنصلها من تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأخلاقية والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم الاعتداء على المرأة.

وقال الإرياني على صفحته بموقع تويتر، إن هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل يومي من أعمال قتل ونهب وسلب للأموال والممتلكات وانتهاك للحرمات وهتك الأعراض، يكشف وجهها الحقيقي، ويعكس جانب من المأساة والمعاناة التي يعيشها الملايين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
غينيا.. الانقلابيون يفرضون حظر تجول في كافة أنحاء البلاد غينيا.. الانقلابيون يفرضون حظر تجول في كافة أنحاء البلاد
مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس  مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس 
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد