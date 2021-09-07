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اليمن.. مقتل قيادي حوثي في جبهة الكسارة بمأرب

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قائد اللواء 314 نايف العوسجي

اليمن.. مقتل قيادي حوثي في جبهة الكسارة بمأرب

دبي - العربية.نت

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اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أحد قادتها العسكريين خلال مواجهات في محافظة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر العربية / الحدث بمقتل نايف العوسجي أحد قادة ميليشيا الحوثي بكمين للجيش الوطني في مأرب.

الجيش اليمني: ضربة موجعة للحوثيين في جبهات غرب مأرب اليمن الجيش اليمني: ضربة موجعة للحوثيين في جبهات غرب مأرب

في السياق، أكدت المصادر أن القائد الحوثي الذي تم اغتياله هو قائد اللواء 314 نايف العوسجي، كاشفة أن العوسجي قتل في كمين نفذه الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب.

هزيمة موجعة

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت السبت الماضي، أن ميليشيا الحوثي تلقت هزيمة موجعة من قبل الجيش والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

يذكر أن الحوثيين الموالين لإيران يشنون منذ شهر فبراير حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح في تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.

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