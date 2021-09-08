ضرب وتعذيب.. ميليشيا الحوثي تواصل إخفاء صحفييْن مخطوفين

تستمر ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها ضد الصحافيين والإعلاميين حيث حذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" من أن الميليشيات تخفي قسراً صحافييْن من أصل أربعة مختطفين لديها منذ شهرين.

وأفادت المنظمة في بيان، لها أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغاً من أسر الصحفيين المختطفين، يفيد بأن ميليشيا الحوثي تخفي قسراً الصحافيان عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، منذ شهرين، مؤكدة تعرض الأخير، للضرب والتعذيب قبل إخفائه.

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وأضافت أن الصحافيين الأربعة توفيق المنصوري، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وأكرم الوليدي تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل الميليشيا.

كما أكدت أن الصحافيين يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل ميليشيا الحوثي في السجون، وتمنع عنهم الزيارة منذ صفقة التبادل أواخر 2020.

واعتبرت هذه الانتهاكات بحق الصحافيين المختطفين، جرائم خطيرة، تنتهك القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتضمن حرية التعبير والعمل الصحافي.

إخفاء قسري ومعاملة سيئة

وأدانت المنظمة بشدة جريمة الاخفاء القسري والتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والتهديدات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الصحافيين المختطفين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

كذلك، حملت الميليشيات المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة جميع الزملاء المختطفين والمخفيين في سجونها.

ودعت المبعوث الأممي لليمن السيد هانس غروندبرغ، بإيلاء قضية الصحافيين المختطفين أهمية بالغة، والضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن الزملاء المختطفين والمخفيين قسرا.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، كشفت في وقت سابق، أن ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 46 صحافياً ومصوراً، وتشريد ألف آخرين من اعمالهم خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2021.

وأشار عضو مجلس النقابة نبيل الاسيدي، إلى حكم الميليشيات الحوثية القاضي بإعدام 4 صحافيين، موضحاً أن أكثر من 300 موقع اخباري تم حجبها من قبلهم،

في حين، قال إن الصحافيين في صنعاء تحت الإقامة الجبرية، مطالباً بممارسة مزيداً من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين.

إعدام 4 صحافيين

وقضت محكمة تابعة للحوثيين، بإعدام أربعة صحافيين مختطفين، بينهم المنصوري، والذين اختطفتهم من أحد فنادق صنعاء في يونيو 2015.

يشار إلى أن عشرة صحافيين على الأقل معتقلين في سجون الحوثي بينهم وحيد الصوفي، توفيق المنصوري، حارث حميد، عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، وديع الشرجبي دكتور الإعلام بجامعة الحديدة، نبيل السداوي، محمد الصلاحي، وعادل الحكيم.