غروندبرغ يتعهد بالشفافية للدفع بالعملية السياسية في اليمن 

تعهد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، بالالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية كوسيط للدفع قدماً بالعملية السياسية في اليمن.

وأعرب غروندبرغ خلال لقائه في نيويورك، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن تطلعه للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مادة اعلانية

بدوره، أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، حرص الحكومة على "تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع كل مبادرات ومقترحات السلام وتقديم كامل الدعم لجهود المبعوث الخاص الهادفة إلى استئناف العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب والانقلاب".

وشدد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والبناء عليها وممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية للقبول بخيار السلام والانصياع لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الشامل دون شروط مسبقة والانخراط في العملية السياسية.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث إحاطته الأولى لمجلس الأمن غداً الجمعة 10 سبتمبر، حسب ما أعلن مكتبه رسميا في صفحته على موقع "تويتر".

ومن المتوقع أن تركز الإحاطة على التطورات في اليمن والمبادئ التي سيسترشد بها في مهامه، قبل أن يبدأ زياراته في المنطقة واللقاء بقيادات طرفي الصراع في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.