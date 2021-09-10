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اليمن.. مجلس الأمن يستمع اليوم لإحاطة المبعوث الأممي الجديد

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المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ
اليمن والحوثي

اليمن.. مجلس الأمن يستمع اليوم لإحاطة المبعوث الأممي الجديد

المبعوث الأممي سيبدأ زياراته إلى المنطقة في الأيام القادمة، حيث سيُجري نقاشات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية، كما سيتباحث مع الحوثيين ويلتقي أيضا مسؤولين إقليميين ودوليين

دبي - قناة العربية

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من المرتقب أن يُقدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ، اليوم الجمعة، إحاطته الأولى لمجلس الأمن، والتي ستتركز على التطورات في اليمن.

المبعوث الأممي سيبدأ زياراته إلى المنطقة في الأيام القادمة، حيث سيُجري نقاشات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة اليمنية، كما سيتباحث مع الحوثيين ويلتقي أيضا مسؤولين إقليميين ودوليين.

لقاء سابق بين الرئيس اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن
لقاء سابق بين الرئيس اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن

وكان المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن أكد التزامه بمبدأ الشفافية والحيادية كوسيط للدفع قُدماً بالعملية السياسية في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي.

وأعرب المبعوث الأممي الجديد عن تطلعه للعمل مع الحكومة اليمنية ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

وقد تسلم غرندبيرغ مقاليد عمله قبل 5 أيام فقط بعد تعيينه في الخامس من أغسطس الماضي.

تحريك الركود

ومن المنتظر أن يحرك الدبلوماسي السويدي فترة من الركود التي طغت على المشهد اليمني منذ رحيل مارتن غريفيثس إلى وكالة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

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يُذكر أن المبعوث الأممي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في البلد الذي تُوكل إليه المهمَّة فيه وهو حلقة الوصل الأقرب بين أطراف النزاع والأمم المتحدة.

يستخدم الدبلوماسية التي تعد من مستلزمات العمل الذي يقوم به ويحظى بالحماية القانونية من خلال أحكام الميثاق ونصوص قواعد القانون الدولي العام.

وتندرج مهامه في سياق البحث عن حل متوافق عليه كما نصت قرارات مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي تتم في إطار التسوية السلمية ومؤطرة بقرارات المجلس ذات الصلة.

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