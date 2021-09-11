.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بـ 3 مسيرات و4 صواريخ

  • الخط
اليمن والحوثي

ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بـ 3 مسيرات و4 صواريخ

مدير ميناء المخا: الميليشيات استهدفت الميناء بـ 3 مسيرات و4 صواريخ أطلقتها الميليشيا على ميناء المخا، بعد دقائق من وصول وفد حكومي إلى الميناء لتدشين عملية تشغيله

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، بقصف باليستي وبالطيران المسير، ميناء المخا، غرب اليمن، بعد أسابيع فقط من بدء تشغيل الميناء المتوقف منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال مدير ميناء المخا إن الحوثيين استهدفوا الميناء بـ 3 مسيرات و4 صواريخ أطلقتها الميليشيا على ميناء المخا، بعد دقائق من وصول وفد حكومي إلى الميناء لتدشين عملية تشغيله.

وذكرت مصادر يمنية أن 3 صواريخ متتابعة استهدفت باحة الميناء، خلال نصف ساعة، فيما صاروخ رابع وصل متأخراً بحوالي 15 دقيقة، وتسبب بإشعال النيران في أحد صهاريج الوقود، وارتفعت سحابة من الدخان الأسود في الهواء.

شاهد.. موجة نزوح جديدة لأسر جراء قصف حوثي غرب اليمن اليمن اليمن والحوثي شاهد.. موجة نزوح جديدة لأسر جراء قصف حوثي غرب اليمن
مأرب.. تهجير 261 أسرة جراء قصف الحوثي على "رحبة" اليمن اليمن والحوثي مأرب.. تهجير 261 أسرة جراء قصف الحوثي على "رحبة"

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجارات متلاحقة من داخل الميناء الذي اُستؤنف العمل به قبل أسابيع، كميناء مدني.

وأضافوا أنه شوهد سيارة إسعاف تهرع إلى ميناء المخا، مرجحين سقوط ضحايا في أوساط العاملين بالميناء.

وفي السياق نقلت صحيفة “الشارع” اليمنية، عن سكان محليين، أن الصواريخ الباليستية التي استهدفت الميناء تم إطلاقها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شمال مدينة تعز.

وذكر السكان أنه شوهدت عملية إطلاق 3 صواريخ باليستية من شارع الستين، بالقرب من مفرق شرعب تتجه غرباً ناحية المخا، مروراً بمديرية مقبنة.

ويعتبر ميناء المخا اليمني من أقدم الموانئ على مستوى شبه الجزيرة العربية، وكان الميناء هو السوق الرئيسية لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر، وقد أخذت اسم قهوة الموكا والموكاتشينو الاسم من هذا الميناء التاريخي.

ويكتسب ميناء المخا أهميته كونه يقع بالقرب من الممر الدولي في البحر الأحمر بمسافة ستة كيلومترات فقط، حيث يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وقربة من مضيق باب المندب ودول القرن الإفريقي وبحر العرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟ ليست عملية سهلة.. كيف تحضّر طبق سلطة صحيا ومفيدا؟
قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات قبل بن لادن.. هكذا خطط هتلر لمهاجمة نيويورك بالطائرات
الأكثر قراءة
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه طبيب مصري يظهر في فيديو وهو يأمر ممرضا بالسجود لكلبه
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه مفاجآت جديدة بقضية الطبيب المصري الذي طالب ممرضا مسناً بالسجود لكلبه
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد
قبل أن تذهب
بوادر عودة الطيران إلى مطار كابل بعد شهر من الانسحاب الأميركي
بوادر عودة الطيران إلى مطار كابل بعد شهر من الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد