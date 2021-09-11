وزير خارجية اليمن: يجب مواجهة مشروع إيران التخريبي بالمنطقة

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك في العاصمة السويدية ستوكهولم مع السفراء العرب المعتمدين لدى السويد، وشدد على أهمية التصدي لما وصفه بالمشروع الإيراني "التخريبي"، الذي يستهدف زعزعة استقرار المجتمعات العربية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت، استعرض بن مبارك مع السفراء تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل.

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وأكد الوزير على أهمية "تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية في بلدان الاعتماد للدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية"، فضلا عن ضرورة مواجهة المشروع الإيراني الذي قال إنه يستهدف "نشر الفتن والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية".

وكان وزير الخارجية اليمني، جدد في وقت سابق التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإجراءات صارمة لوضع حد لتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار وأمن المنطقة.

وأشار إلى استمرار الهجمات الإرهابية المتواصلة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب وتسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خاصة من النساء والأطفال، لافتاً إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على إيصال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية للمواطنين الساكنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يفاقم من الحالة الإنسانية المتدهورة أصلاً.