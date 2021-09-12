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جريمة في صنعاء.. عناصر الحوثي يردون طالبا جثة هامدة

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مشهد عام لمدينة صنعاء (رويترز)
مشهد عام لمدينة صنعاء (رويترز)

جريمة في صنعاء.. عناصر الحوثي يردون طالبا جثة هامدة

دبي - العربية.نت

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تتوالى انتهاكات ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بينما يرزح المواطنون تحت ثقل أزمة معيشية واقتصادية خانقة، يضاف إليها تعديات يومية من قبل الميليشيات.

في جديد هذه الانتهاكات أفادت مصادر محلية للعربية اليوم الأحد بأن عناصر الحوثي أقدموا على قتل شاب في العشرينات من العمر، في أحد شوارع المدينة ينتمي إلى قبائل أرحب .

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قتل عند إحدى نقاط التفتيش

كما أوضحت أن الشاب المدعو "أيمن نبيل علي دحان ردمان" طالب جامعي يدرس في كلية الهندسة، قتل عند إحدى نقاط التفتيش الحوثية الواقعة في شارع "النصر" أمام مستشفى "المتحدون" بصنعاء.

فقد أرداه رصاص الحوثيين جثة هامدة في سيارته الخاصة.

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

فيما توافد مسلحون من قبيلة أرحب التي ينتمي إليها الضحية من أجل الضغط على الميليشيات كي تسلم الجاني.

تأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوع من مقتل رجل مرور وإصابة ثلاثة آخرين طعناً ورمياً برصاص مسلح حوثي، كان يقود أحد أطقم الميليشيا في شارع الستين وسط المدينة.

يذكر أن صنعاء تعيش منذ العام 2014، حالة من الخوف والقلق، مع تسلط الميليشيات وبسط سيطرتها على مختلف المرافق العامة في والخاصة في العاصمة اليمنية، من المدارس إلى الجامعات مرورا بالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، حيث تفرض قوانينها وإتاواتها، وتفرض التجنيد الإجباري على العديد من المراهقين وطلاب الجامعات.

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