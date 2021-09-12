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قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بنيران الجيش في جبهة مأرب

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عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة
من عناصر الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بنيران الجيش في جبهة مأرب

طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيات الحوثية غرب مأرب

العربية.نت - أوسان سالم 

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دحرت قوات الجيش اليمني، السبت، مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة غرب مأرب، وتكبّدت الميليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري "إن الجيش والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيات الحوثية وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها عدداً من القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر أخرى في العتاد إثر قصف مدفعي لقوات الجيش".

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وأضاف المصدر "أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تجمعات للميليشيات الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير طاقمين بما عليهما من عتاد".

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني مقطع فيديو لجانب من المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية غرب مأرب.

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