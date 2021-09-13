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بينهم أطفال.. إصابة 17 مدنيا بانفجار لغم حوثي باليمن

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بينهم أطفال.. إصابة 17 مدنيا بانفجار لغم حوثي باليمن

مصادر محلية وطبية قالت إن المدنيين أصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم

العربية.نت - أوسان سالم

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أصيب 17 مدنياً، اليوم الاثنين، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة جنوب الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية إن 17 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين بسيارة هيلوكس كانت تُقلهم اثناء عودتهم من حفل زفاف.

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كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج.

يشار إلى أن هذه الجريمة الحوثية البشعة تأتي في إطار تصعيد الميليشيات من ممارساتها وأعمالها الإجرامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

وخلال الأيام الماضية، تشرد عشرات الأسر من قرى مديرية التحيتا إثر القصف المدفعي الحوثي المتعمد على الأحياء السكنية، وفق إعلام القوات المشتركة.

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