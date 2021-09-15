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تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها

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المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي
العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار أبها

التحالف أكد بالقول: نتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وقال التحالف: انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، ونتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف أعلن الاثنين أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط. وأكد التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط السعودية التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد الأحد على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

إلى ذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن.

كما أضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.

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