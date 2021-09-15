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اليمن.. غروندبرغ يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب

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hans grundberg هانس غروندبرغ
هانس غروندبرغ
اليمن والحوثي

اليمن.. غروندبرغ يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يزور الرياض للقاء مسؤولين سعوديين

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلن بيان أممي، ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدأ اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، أن غروندبرغ سيلتقي بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية.

كما سيلتقي كبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

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وهذه هي الزيارة الأولى للسيد غروندبرغ منذ أن تولى منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2021.

وأكد البيان، حرص المبعوث الأممي، على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع تنهي الحرب وتلبّي تطلّعات الشعب اليمني.

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