واشنطن: ندرك استمرار تعنت الحوثي ودور إيران التخريبي في المنطقة

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء أن بلاده تدرك استمرار تعنت الحوثي ودور إيران التخريبي في المنطقة.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، والمبعوث الأميركي الخاص على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتأجيج الصراع من قبل ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

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واعتبرا ذلك، خطوة أساسية نحو الحل السياسي.

كما شددا على أهمية التحرك الأممي والدولي الجاد والفاعل للضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في إيران في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اليمنية والمبعوث الأميركي، في الرياض، لاستعراض تطورات التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، المستمرة في تصعيدها واستهدافها البنى التحتية وآخرها ميناء المخا، والمدنيين والنازحين في مأرب والأعيان المدنية في السعودية.

كما جرى مناقشة الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن في اليمن، والإجراءات الحوثية التي ساهمت في مضاعفة الكارثة الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية حازمة تجاه الميليشيا الحوثية، إضافة إلى الجهود المستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، ودعم الحكومة لمعالجة التحديات القائمة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية، تعامل حكومته بإيجابية مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا .. مؤكدا دعم الحكومة للمبعوث الأممي الجديد وانفتاحها على العمل معه من أجل إحلال السلام.

وشدد على أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه مواجهة التدخل الإيراني في اليمن.

بدوره أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، ثقته أن تحقيق السلام ممكن في اليمن، واستمرار بذل الجهود المكثفة في هذا الإطار، والعمل مع جميع الأطراف من أجل ذلك.. مشيرا إلى إدراك استمرار تعنت جماعة الحوثي ودور إيران التخريبي في المنطقة.. لافتا إلى أنه سيتم العمل مع شركاء اليمن في المنطقة والعالم، لوضع الاقتصاد ضمن أولويات العمل مع الحكومة اليمنية.