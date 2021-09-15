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عدن.. إضراب شامل لمحلات الصرافة مع انهيار الريال اليمني

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تعبيرية
اليمن والحوثي

عدن.. إضراب شامل لمحلات الصرافة مع انهيار الريال اليمني

بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الإضراب الشامل ابتداء من اليوم الأربعاء، في كافة المحافظات حتى إشعار آخر، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتهاوي سعر الريال الذي وصل لمستويات تاريخيه أمام العملات الأجنبية.

وأصدرت الجمعية في بيان لها توجيها لكافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي بالإضراب الشامل اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وأرجعت ذلك للظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية، وتدهور في الخدمات والتي عصفت بحياة المواطن المعيشية.

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وأشارت إلى أن الخطوة جاءت احتجاجاً على تدهور العملة الوطنية، بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر.

ويتزامن القرار مع تظاهرات شعبية واسعة في عدن والمكلا احتجاجاً على انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات الأساسية.

‏وأفادت مصادر مصرفية "العربية.نت" أن الريال اليمني اليوم الأربعاء، وصل مستوى جديدا هو الأدنى في التاريخ، مسجلا 1116 ريالا لبيع الدولار الواحد، و293 للسعودي بمدينة عدن.

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