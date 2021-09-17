.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتهاكات الحوثي بحق المدنيين.. أرقام مرعبة من اليمن

  • الخط
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

انتهاكات الحوثي بحق المدنيين.. أرقام مرعبة من اليمن

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت 7316 حالة قتل

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 64306 انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يونيو 2021.

وذكرت الشبكة في بيان صحافي اليوم الجمعة أنها وثقت 7316 حالة قتل، طالت مدنيين بينهم 523 امرأة، و357 طفلاً.

الحوثيون يفجرون 20 ناقلة وقود في البيضاء.. وسائق يستغيث اليمن الحوثيون يفجرون 20 ناقلة وقود في البيضاء.. وسائق يستغيث

وتصدرت محافظة تعز المرتبة الأولى بمعدل 1509 حالة قتل، تليها محافظة الحديدة بواقع 1206 حالة قتل، ثم مأرب بعدد 1173 قتيل، بالإضافة إلى لحج بـ819 قتيلاً.

كما تم رصد 646 حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلاً و157 امرأة.

إلى ذلك أشار التقرير إلى تسجيل 12636 عملية اختطاف للمدنيين في 20 محافظة.

وسجلت الشبكة 619 حالة تعذيب، و48 حالة تصفية داخل السجون، و41 وفاة بسبب الإهمال في السجون، و23 وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتة إلى أنه تم أخذ 21 شخصاً كدروع بشرية أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً
هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟ هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
إجراءت صارمة من فيسبوك لمحاربة الحملات المضللة
إجراءت صارمة من فيسبوك لمحاربة الحملات المضللة
اكتشف المزيد