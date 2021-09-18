أعدموا 9 بالرصاص على الملأ.. فيديو مروع من صنعاء

أقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام 9 أشخاص بالرصاص، اليوم السبت، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل، عناصر من ميليشيا الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.

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فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات بأن "النيابة العامة نفّذت حكم القصاص بحق أعضاء الخلية المتورطين في اغتيال الصماد".

كما أشارت إلى أن "التنفيذ جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص بحضور قيادات في صفوف الحوثيين".

"على خطى داعش والقاعدة"

أتى ذلك، بعد ساعات على تحذير وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من جريمة سترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانيا بإعدام هؤلاء الموقوفين، لا سيما أن بينهم طفلا، لم يبلغ الـ 18 من عمره.

كما أشار إلى أن تلك الأحكام المزعومة التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، معتبرا أن ما يقوم به الحوثيون استنساخ لنموذج النظام الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين، ولا يختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة و داعش" في مناطق سيطرتها.

يذكر أن الصماد لقي حتفه في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة، غرب اليمن. وكان القيادي الذي لقي حتفه مع ستة آخرين، من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.