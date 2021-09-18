.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني: إعدام الحوثيين لـ9 مدنيين جريمة إرهابية مروعة

  • الخط
12
صور من الإعدامات بحق 9 مدنيين

الإرياني: إعدام الحوثيين لـ9 مدنيين جريمة إرهابية مروعة

وزير الإعلام اليمني: جريمة قتل 9 مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، إعدام الحوثيين لـ 9 مدنيين بعد محاكمة صورية بالجريمة المروعة.

أعدموا 9 بالرصاص على الملأ.. فيديو مروع من صنعاء اليمن أعدموا 9 بالرصاص على الملأ.. فيديو مروع من صنعاء

وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين.

كما أضاف "نؤكد أن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها جريمة قتل 9 مدنيين بدم بارد، لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب، وأن كافة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا سيقدمون للمحاسبة في القريب العاجل".

وتابع "نستغرب استمرار صمت وتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إزاء جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المتواصلة بحق المدنيين والتي تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وجريمة لا تقل دموية وبشاعة عن مشاهد القتل الميداني التي نفذتها "القاعدة، داعش".

من جانبه، دعا البرلمان اليمني المجتمع الدولي إلى إدانة إعدام الحوثيين لمواطنين ومحاسبة مرتكبيه، وقال إن إعدام 9 مواطنين فاجعة ودليل على تسييس القضاء من قبل الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين كانوا أعدموا 9 أشخاص، بينهم قاصر، بالرصاص، في وقت سابق اليوم، بصنعاء، بعد اتهامهم بالتورط بمقتل رئيس مجلسهم السياسي، صالح الصماد.

كما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من ميليشيا الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.

والصماد لقي حتفه مع ستة آخرين في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة غرب اليمن. وكان من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده! ماذا حدث بأقل من دقيقة؟.. روبوت اغتال فخري زاده!
حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر حريق منزل شريف منير.. فيديو يكشف حجم الضرر
الأكثر قراءة
فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس فيديو ثانٍ لسقوط فتاة المول.. جثة هامدة وهلع بين الناس
شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء شاهد كهف الرعب في اليمن.. أطلقت عليه أفظع الأسماء
متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب متى بدأ البشر يرتدون الملابس؟.. إجابة من كهف في المغرب
أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟ أبل وخيبة الأمل الأخيرة.. هل نفدت أفكار العملاق الأميركي؟
صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي صورة تدمي القلب.. هكذا انهار طفل الحديدة أمام رصاص الحوثي
بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل.. بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل..
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد