شاهد.. تفكيك شبكة ألغام حوثية بمطاحن البحر الأحمر بالحديدة

فككت الفرق الهندسية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي، شبكة ألغام من مخلفات الميليشيات الحوثية في فناء شركة مطاحن البحر الأحمر داخل مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن فريقا هندسيا، وفي إطار المهام الإنسانية لتطهير المناطق والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية المحررة، عثر على شبكة ألغام كانت الميليشيات التابعة لإيران زرعتها ضمن كميات كبيرة داخل شركة مطاحن البحر الأحمر الكائنة في شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

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وأوضح أن الفريق نزع وفكك شبكة ألغام كانت مزروعة في النوبة الشمالية من سور الشركة.

ووزع إعلام القوات المشتركة، فيديو يوثق لحظة نزع وتفكيك الشبكة. ولفت إلى أن العمل جارٍ لمسح وتطهير كامل مرافق وفناء مطاحن البحر الأحمر.

يشار إلى أن الفرق الهندسية في القوات المشتركة سبق وأن نزعت وفككت كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مطاحن البحر الأحمر، حيث لم تترك فيها شيئا إلا وفخخته قبل اندحارها.

وبعد أن تم تطهير قلب المنشأة والبوابة الرئيسية ومساحات واسعة الفترة الماضية، بدأ العمل في مسح بقية المساحات الواقعة خلف صوامع الغلال.

وتضم مطاحن البحر الأحمر، مخازن لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وتحتوي على كميات كبيرة من الحبوب، وسبق للميليشيات الحوثية أن استهدفتها عدة مرات بقصف مباشر تسبب باحتراق اثنتين من صوامع الغلال وإتلاف القمح فيهما.