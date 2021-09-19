واشنطن: إعدام الحوثي 9 مدنيين بينهم قاصر عمل "همجي"

أدانت السفارة الأميركية في اليمن اليوم الأحد إعدام جماعة الحوثي لتسعة مدنيين في صنعاء أمس السبت ووصفته بالعمل "الشائن".

ونقلت السفارة عن كاثي ويستلي القائمة بأعمال السفير قولها في رسالة إن سلطات الحوثيين أعدمتهم "بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات".

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وأضافت ويستلي في الرسالة "كان أحد الذين تم إعدامهم قاصرا. هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية".

وأشارت إلى أن تنفيذ الإعدام يأتي بعد أيام فقط من هجوم الحوثيين على ميناء المخا التجاري، مؤكدة ضرورة وقف ما أطلقت عليه وصف "الهمجية".

وفي وقت سابق، أفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأحد بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يأسف بشدة لقيام جماعة الحوثي أمس بإعدام تسعة أشخاص بينهم قاصر.

وأشار المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إلى أن غوتيريش يدين بقوة الأفعال الحوثية التي قال إنها جاءت نتيجة "إجراءات قضائية لا يبدو أنها استوفت متطلبات المحاكمة العادلة".

وحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على وقف العنف، ودعا الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة لإحياء الحوار السياسي من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع تلبي تطلعات الشعب اليمني ومطالبه المشروعة.

وكانت ميليشيات الحوثي أقدمت على إعدام 9 أشخاص بالرصاص، السبت، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على مواقع التواصل، عناصر من ميليشيا الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.

فيما أفادت وسائل إعلام تابعة للميليشيات بأن "النيابة العامة نفّذت حكم القصاص بحق أعضاء الخلية المتورطين في اغتيال الصماد".

كما أشارت إلى أن "التنفيذ جرى في ميدان التحرير رميا بالرصاص بحضور قيادات في صفوف الحوثيين".

يذكر أن الصماد لقي حتفه في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة، غرب اليمن. وكان القيادي الذي لقي حتفه مع ستة آخرين، من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.

وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت، إعدام الحوثيين لـ 9 مدنيين بعد محاكمة صورية بالجريمة المروعة.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإعدام 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسريا وتعذيبهم بشكل وحشي ما أدى لوفاة أحدهم، وإخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من أبسط حقوقهم، جريمة إرهابية تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين.