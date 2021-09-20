التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف وإحباط هجوم وشيك

أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، بتدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي بالصليف وإحباط هجوم وشيك.

وندد التحالف باستمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار انتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.

مادة اعلانية

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

وقال التحالف إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، وإنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

ويشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.