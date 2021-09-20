.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يتقدم بالبيضاء.. ويكبد الحوثيين خسائر فادحة بالجوف

  • الخط
الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
الجيش اليمني في مأرب (فرانس برس)
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يتقدم بالبيضاء.. ويكبد الحوثيين خسائر فادحة بالجوف

واستعاد الجيش مواقع عدة من قبضة الميليشيا، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر في العتاد والأرواح، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرقي الجوف كما تمكنت القوات من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.

وقال قائد عسكري لـ “سبتمبر نت” إن قوات الجيش نفذت اليوم الاثنين هجوماً معاكساً ومباغتاً، أوقع العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.

وأضاف أن العملية العسكرية حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا.. مؤكداً أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر الميليشيا على الفرار.

إعدامات الحوثي للمدنيين.. متهم عاشر توفي تحت التعذيب اليمن اليمن والحوثي إعدامات الحوثي للمدنيين.. متهم عاشر توفي تحت التعذيب
إعدامات الحوثيين.. إدانات دولية ومعلومات جديدة عن الضحايا اليمن اليمن والحوثي إعدامات الحوثيين.. إدانات دولية ومعلومات جديدة عن الضحايا

ولفت إلى أن خسائر العدو فادحة، ومنها إعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.

خسائر فادحة

كما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري إن “قوات الجيش الوطني تخوض معركة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح”، بحسب ما ذكر موقع “سبتمبر نت” الإخباري اليمني.

وأشار المصدر إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الميليشيا، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تواصل التقدم، وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس اكتشاف عينات مريبة من كورونا قد تغير نظرية منشأ الفيروس
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد