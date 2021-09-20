الجيش اليمني يتقدم بالبيضاء.. ويكبد الحوثيين خسائر فادحة بالجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر في العتاد والأرواح، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرقي الجوف كما تمكنت القوات من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.

وقال قائد عسكري لـ “سبتمبر نت” إن قوات الجيش نفذت اليوم الاثنين هجوماً معاكساً ومباغتاً، أوقع العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.

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وأضاف أن العملية العسكرية حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا.. مؤكداً أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من عناصر الميليشيا على الفرار.

ولفت إلى أن خسائر العدو فادحة، ومنها إعطاب وتدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.

خسائر فادحة

كما تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من مواقع كانت سيطرت عليها في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري إن “قوات الجيش الوطني تخوض معركة مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح”، بحسب ما ذكر موقع “سبتمبر نت” الإخباري اليمني.

وأشار المصدر إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الميليشيا، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تواصل التقدم، وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا.