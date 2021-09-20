مصرع قيادي حوثي بارز في اشتباكات غرب اليمن

لقي القيادي الحوثي البارز المدعو، أبو الكرار النهاري، مصرعه، الأحد، برصاص القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، خلال اشتباكات جنوب محافظة الحديدة.

ونقل إعلام القوات المشتركة، عن مصادر أن القيادي الحوثي البارز، النهاري، لقي مصرعه في اشتباكات حسمتها القوات المشتركة عند تصديها لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، الأحد، على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

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وأكدت المصادر أن النهاري لقي مصرعه ومعه مجموعة من العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة في الفازة والجبلية.

ويعد القيادي الصريع النهاري من أبرز القيادات في صفوف الميليشيا الحوثية فيما تسمى بقوات الإحتياط والتدخل السريع.

هذا وشهدت جبهة الجبلية في الساحل الغربي اليمني، الأحد، اشتباكات لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة للميليشيا الحوثية.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيا التابعة لإيران مع وصول تعزيزات لها من جهة زبيد وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة و الثقيلة استمرت زهاء ساعتين وانتهت كسابقاتها بدروس قاسية للميليشيات.