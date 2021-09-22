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التحالف: تدمير زورقين مفخخين في الصليف

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زورق حوثي مفخخ (أرشيفية)

التحالف: تدمير زورقين مفخخين في الصليف

تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن الزورقين المفخخين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة البحرية

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الأربعاء استهداف وتدمير زورقين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة الصليف بالحديدة.

وقال التحالف إن تدمير الزورقين تم الاثنين بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي للحوثيين.

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كما أكد أن الزورقين المفخخين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة البحرية.

يذكر أن التحالف كان أعلن الاثنين تدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي بالصليف وإحباط هجوم وشيك.

وضع حد لتهديد الحوثي

والخميس الفائت شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.

كما دعا هادي إلى صد تلك الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانياً، سواء عبر نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، أو استهداف السفن بالقوارب المسيرة، فضلاً عن ضرب المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث ناقش الطرفان آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

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