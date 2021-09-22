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الوصية الأخيرة لأحد ضحايا مجرزة الحوثي في صنعاء

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محمد نوح

الوصية الأخيرة لأحد ضحايا مجرزة الحوثي في صنعاء

محمد نوح تحدث عن ظلم وافتراء الميليشيات

دبي - العربية.نت

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لا تزال العاصمة اليمنية صنعاء تحت الصدمة بعد إعدام ميليشيات الحوثي 9 مواطنين بينهم قاصر السبت الماضي.

وفي هذا السياق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في اليمن خلال الساعات الماضية الوصية الأخيرة لمحمد نوح، أحد الذين أعدمتهم ميليشيات الحوثي.

فقد توجه نوح في وصيته إلى زوجته وأولاده وأهله، وطلب منهم الحفاظ على المحبة فيما بينهم وأن يقضوا ديونه. كما تحدث عن ظلم وافتراء الحوثيين، مؤكداً براءته من التهمة الموجهة إليه.

رمياً بالرصاص

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أعدمت السبت الفائت 9 أشخاص على الملأ في صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

كما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت بين اليمنيين على وسائل التواصل، عناصر من ميليشيا الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض.

لن تمر دون عقاب

إلى ذلك وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت الماضي، إعدام الحوثيين لـ9 مدنيين بعد محاكمة صورية بالجريمة المروعة، مؤكداً أن هذه المجزرة لن تمر دون عقاب.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، إن قيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإعدام 9 مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، جريمة إرهابية تكشف بشاعتها ودمويتها وإجرامها واستهتارها بأرواح اليمنيين.

والصماد لقي حتفه مع 6 آخرين في أبريل 2018، بغارة جوية في الحديدة غرب اليمن. وكان من بين أبرز المسؤولين الذين قتلوا لدى الميليشيات منذ بداية انقلابهم على الشرعية في منتصف 2014.

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