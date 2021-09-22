اليمن.. القوات المشتركة تسقط مسيّرة حوثية جنوب الحديدة

أسقطت دفاعات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري أن مسيرة حوثية، تحمل قنابل عيار 40 ملم، حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس، لافتاً إلى أنه سرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

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كما نشر إعلام القوات المشتركة مقطع فيديو يظهر الطائرة الحوثية بعد إسقاطها.

إصابة شاب

في السياق، أصيب مواطن برصاص ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، في مديرية حيس جنوب الحديدة.

ووفق مصادر محلية وأخرى طبية، فقد أصيب الشاب محمد قائد علي متيلة (23 عاماً)، برصاص الحوثيين في كتفه الأيمن عندما كان في منزله بحي ربع السوق في مديرية حيس.

كما تم نقله إلى المستشفى الميداني بمدينة الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.

يأتي ذلك في سياق الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مختلف المناطق والمديريات جنوب الحديدة، في ظل صمت أممي وتخاذل دولي، وفق إعلام القوات المشتركة.