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الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية

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أحمد أبو الغيط (أرشيفية من فرانس برس)

الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية

أحمد أبو الغيط قال إن الحوثيين يتصورون أن بإمكانهم السيطرة على اليمن بالقوة

دبي - العربية.نت

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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية.

وقال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

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