الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة جنوب مأرب

كسرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب.

وأكد مصدر عسكري، أن المعارك التي اندلعت منذ فجر اليوم انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مصرع غالبية عناصرها بنيران الجيش والمقاومة.

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وأوضح أن العديد من جثث الميليشيات لا تزال متناثرة في المناطق التي دارت فيها المواجهات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا الحوثية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لجانب من المعارك الدائرة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي على أطراف مأرب.

وكانت ‏الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني، أسقطت، مساء الأربعاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي في جبهة العبدية جنوب محافظة مأرب.