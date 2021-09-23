بن مبارك: إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك لـ"العربية" و"الحدث" إن "80% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة"، مشيرا الى الحاجة إلى "مشاريع تنموية إلى جانب أعمال الإغاثة".

ودعا بن مبارك "العالم لأن ينظر للأزمة إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا"، لافتا إلى أن "الحوثيين يعطلون عمل منظمات الإغاثة".

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وأوضح أن "موقف الحوثيين متعنت بشأن مبادرات السلام"، مشيرا إلى "التصعيد الحوثي في شبوة وأبين والضالع ومأرب رغم دعوات السلام".

كما شدد وزير الخارجية المني على ضرورة "تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين"، موضحا أن "المبعوث الأممي الجديد على اطلاع بالأزمة ويجب أن يتعامل بواقعية".

وتابع: "على المبعوث الأممي الجديد ألا يبدأ من الصفر".

واعتبر أن "مأرب فاصلة في المشهد السياسي، وإيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب".

وتوجه للحوثيين بالقول إن مأرب "أبعد من عين الشمس"، قائلا إن "الحوثيين انتهكوا حقوق الإنسان على مختلف الصعدة. الحوثيون استهلكوا الأمم المتحدة في مفاوضات عبثية".