.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. مصرع ألفي طفل جندهم الحوثي في حربه على مأرب

  • الخط
ميليشيا الحوثي تجند الأطفال ضمن صفوفها - فرانس برس

اليمن.. مصرع ألفي طفل جندهم الحوثي في حربه على مأرب

كشف نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، عن تجنيد ميليشيا الحوثي أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما يقاتل أكثر من 6700 طفل بنشاط في جبهات الحوثيين

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول يمني، اليوم الجمعة، إن الهجوم الأخير على مدينة مأرب أدى إلى مقتل قرابة ألفي طفل جنّدتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية في صفوفها.

وكشف نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، عن تجنيد ميليشيا الحوثي أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، بينهم 17% دون سن الحادية عشرة، بينما يقاتل أكثر من 6700 طفل بنشاط في جبهات الحوثيين.

جاء ذلك في كلمة اليمن خلال الاجتماع رفيع المستوى، المعني بحماية الأطفال في النزاع المسلح، الذي عُقد برعاية الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والنيجر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واشنطن: تجنيد الحوثي للأطفال يقوض جهود السلام اليمن واشنطن: تجنيد الحوثي للأطفال يقوض جهود السلام
تقرير حقوقي يوثق 20 ألف انتهاك حوثي ضد أطفال اليمن اليمن اليمن والحوثي تقرير حقوقي يوثق 20 ألف انتهاك حوثي ضد أطفال اليمن

وأشار نعمان إلى خطورة استخدام ميليشيا الحوثي المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن ستين ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات.

وأضاف أن تحريف المناهج التي تطبعها الميليشيا في مناطق سيطرتها، يهدد بإنشاء جيل من المتطرّفين.

وأوضح أن قناصة ميليشيا الحوثي تحصد أرواح الأطفال يوميا بطريقة بشعة في مدينة تعز، التي تعاني حصاراً خانقاً من قِبل الحوثيين منذ سبع سنوات.

وشدد المسؤول اليمني على أهمية تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف جرائم الحوثيين بحق الأطفال، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر أي جهد لحماية الأطفال والتخفيف من معاناتهم أثناء الحرب، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقانون حقوق الطفل وغيرها من التعهدات الوطنية والدولية لحماية الأطفال من الانتهاكات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
"بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته
طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
قبل أن تذهب
اشتعال الخلافات والتوتر في ليبيا بين الدبيبة وعقيلة صالح
اشتعال الخلافات والتوتر في ليبيا بين الدبيبة وعقيلة صالح
اكتشف المزيد