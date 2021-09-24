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شاهد موجة نزوح جماعي بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي

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نزوح عائلات باليمن 3
عمليات النزوح تتواصل في اليمن على وقع انتهاكات الحوثيين
اليمن والحوثي

شاهد موجة نزوح جماعي بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي

القوات المشتركة تكبد الحوثيين خسائر في 3 جبهات بالحديدة

العربية.نت - أوسان سالم 

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نزحت عشرات الأسر من منازلها في منطقة البقعة الشرقية إلى البقعة الساحلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، الخميس، ان العائلات النازحة حملت معها أمتعتها وبعض مواشيها وما خف حمله تاركين ورائهم ديارهم، مؤكداً ان ميليشيات الحوثي اجبرتهم على حياة التشريد للعيش بسلام بعيداً عن إرهاب الميليشيات الإيرانية.

واشتدت موجة النزوح للأهالي في الفترة الأخيرة جراء الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، بحق المدنيين الأبرياء باستهداف منازلهم ومزارعهم وقراهم السكنية، التي تحولت إلى مناطق خالية على عروشها.

إلى ذلك، لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخرين، في الساعات الماضية، بضربات مركزة أخمدت تحركات متصاعدة في ثلاث جبهات بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران قرب خطوط التماس شمال شرق المطار وشارع الخمسين ومدينة الصالح وكيلو 16 وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

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وأكدت تحقيق إصابات مباشرة في أوكار مرصودة للميليشيات وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.

يأتي ذلك تزامنا مع تصعيد ذات الميليشيات في جبهات ريف الحديدة، وتحديدا جبهة حيس، وسط معاناتها من خسائر فادحة في العدد والعتاد على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني.

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