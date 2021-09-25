الجيش اليمني: عشرات القتلى والجرحى الحوثيين جنوب مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن "أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب".

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وأضاف أن"المعارك التي دارت منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 6 أطقم و4 عربات قتالية بقصف مدفعي لقوات الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية".





وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

وكان رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أكد أن الجيش والمقاومة ورجال القبائل كبّدوا ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح أن المعارك لا تزال مستمرة في كافة المحاور، وسيكون النصر حليف القوات المسلحة وأحرار اليمن.

وقال العميد دبوان في تصريح نشره، المركز الإعلامي للجيش اليمني، من الخطوط الأمامية جنوب مأرب، إن جثث قتلى ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمّرتها نيران الجيش وغارات التحالف.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة.

وطمأن الشعب اليمني بأن أذناب الفرس لن يطأوا أرض مأرب ولن يعودوا من أطرافها سوى جثث هامدة.

وقال "مستمرون في المعركة الوطنية المقدّسة حتى تحرير صنعاء وكل شبر في اليمن، وتخليص الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية التي أنتجتها الجائحة الحوثية إلى الأبد".

وعبر رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة عن شكره للإسناد المباشر من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذه المعركة الفاصلة مع أذناب إيران في اليمن.