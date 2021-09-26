اليمن.. 5 قتلى و17 جريحا ضحايا استهداف صاروخ حوثي حفلاً وطنياً 

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي -إيراني الصنع- مساء السبت، حفل إيقاد شعلة العيد الـ 59 لثورة 26 سبتمبر في مدينة ميدي بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأوضح أن الاستهداف الحوثي أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم 3 صحافيين، بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية.

مادة اعلانية

١-ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران حفل إيقاد شعلة العيد ال 59 لثورة 26 سبتمبر في مدينة ميدي بمحافظة حجة، بصاروخ باليستي -ايراني الصنع- والذي أسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم 3 من الصحفيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 25, 2021

وأشار الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إلى أن هذا الاستهداف الإرهابي للاحتفال يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، وتعمدها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر للأعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين، وآخرها جريمة استهداف حفل إيقاد الشعلة بمديرية ميدي.

كما دعا إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الميليشيا لمحكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكانت مصادر محلية ذكرت أن ميليشيا الحوثي استهدفت الحفل بهجوم بصاروخ باليستي، وذلك بعد دقائق قليلة فقط من انتهاء الحفل.