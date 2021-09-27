اليمن.. اكتشاف حقل ألغام فردية زرعها الحوثيون

اكتشف الجيش اليمني حقل ألغام فردية محرمة دولياً من مخلفات ميليشيات الحوثي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، اليوم الاثنين، بأن الحقل المكتشف يمتد على مساحات واسعة جنوب غرب حيس، ويحتوي كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرم استخدامها بموجب اتفاقية أوتاوا.

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كما يحتوي ألغاماً مضادة للدروع حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام فردية.

ولفت إلى أن الفريق الهندسي باشر على الفور نزع وتفكيك الحقل، ويحتاج إلى وقت لتطهيره بشكل تام.

ألغام مزدوجة

وأوضح إعلام القوات المشتركة، أن الحقل مزروع بطريقة هندسية ومزدوجة (ألغام فردية وأخرى مضادة للدروع) تضمن التفخيخ الكامل للأرض المستهدفة.

يشار إلى أن ألغام الميليشيات الحوثية في تلك المنطقة كما في معظم المناطق المحررة بالساحل الغربي حرمت السكان النازحين العودة إلى ديارهم عقب تحرير مناطقهم، فضلاً عن حصد أرواح المئات من أهالي الساحل.

وتقضي اتفاقية أوتاوا 1997 بحظر استخدام الألغام الفردية وتدميرها سواء كانت مخزنة أم مزروعة.

كما تلزم الأمم المتحدة محاكمة ومعاقبة الجهة المستخدمة لهذه الألغام.