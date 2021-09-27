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خسائر الحوثيين تتوالى.. مقتل 58 من الميليشيات في مأرب

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Fighters loyal to Yemen's Saudi-backed government mans a position near the frontline facing Iran-backed Huthi rebels in the country's northeastern province of Marib, on May 13, 2021.
من محافظة مأرب (أرشيفية- رويترز)

خسائر الحوثيين تتوالى.. مقتل 58 من الميليشيات في مأرب

طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية قصف مركبات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في مأرب وشبوة

دبي - العربية.نت

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تتراكم خسائر ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب شمال اليمن. وقد شهدت المعارك اليوم الاثنين، مقتل العشرات من صفوف الحوثيين.

فقد أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني أن 58 عنصرا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".

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كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية قصف مركبات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

ضربات متتالية

وكان العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا في وقت سابق بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أمس، فيما توعد الجيش اليمني بإنزال هزيمة كبيرة بالميليشيات في المحافظة الغنية بالنفط.

كما شدد رئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، بأن الميليشيات المدعومة من إيران ستتفاجأ بضربات قاسية لن تتعافى منها.

عناصر الحوثي يشيعون قتلى سقطوا في مأرب (فرانس برس)
عناصر الحوثي يشيعون قتلى سقطوا في مأرب (فرانس برس)

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي(2021) هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.

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