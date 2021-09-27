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رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها

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الفريق الركن صغير بن عزيز

رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها

الفريق الركن صغير بن عزيز أكد أن "النصر سيكون في القريب العاجل"

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلن رئيس أركان الجيش اليمني وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، الأحد، أن "قوات الجيش ستفاجئ ميليشيات الحوثي بضربات قاسية لن تتعافى منها".

وقال إن المعركة تمضي قدماً باستنزاف ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفق صحيفة الجيش اليمني.

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كما أكد أن "النصر سيكون في القريب العاجل"، لافتاً إلى أن "مشروعنا هو مشروع حياة مقابل مشروع الموت والدمار الذي تتبناه ميليشيات الحوثي الإيرانية".

إلى ذلك ثمّن دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، للجيش الوطني في معركته ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

معارك عنيفة

يشار إلى أن الجبهات على أطراف محافظتي شبوة ومأرب تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين وسط محاولات مستمرة من الميليشيات منذ أشهر للسيطرة على مأرب.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، الأحد، جانب من المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهة حريب جنوب مأرب.

والسبت أعلنت قوات الجيش اليمني مصرع وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.

كما يخوض الجيش معارك متواصلة ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال جنوب مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية مهولة في صفوف الميليشيات، وفق المركز الإعلامي للجيش.

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