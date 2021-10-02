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بالهاون.. "الحوثي" تقصف مجمعاً صناعياً في الحديدة

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بالهاون.. "الحوثي" تقصف مجمعاً صناعياً في الحديدة

العربية.نت - أوسان سالم 

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اندلع حريق في مجمع شركات إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة، غرب اليمن، الجمعة، جراء استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية المجمع مجدداً.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت المجمع بقذائف هاون وتسببت باندلاع حريق في مستودعاته، لافتة إلى أن الحريق أحدث أضراراً بليغة بممتلكات المصانع وإتلاف الكثير من المواد والأدوات فيها.

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تدمير المنشأة الصناعية والتجارية

كما أوضحت أن فريق السلامة العامل بالمجمع لم يتمكن من إخماد الحريق، مما اضطر شركات إخوان ثابت استدعاء فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة، التي أخمدت الحريق.

إلى ذلك ذكرت أن هذا الاستهداف المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي للمجمع يهدف إلى تدمير المنشأة الصناعية والتجارية، وخلق حالة من الرعب بين العاملين فيه ومنع العمل فيه.

استهدافات متكررة

من جهته نشر إعلام القوات المشتركة مقطع فيديو يوثق جزءاً من الحريق الذي نشب في المجمع إثر القصف الحوثي.

وقبل أيام استهدفت ميليشيات الحوثي المجمع بقذائف هاون أيضاً.

كما تعرض المجمع الصناعي بالحديدة لاستهدافات متكررة من قبل الحوثيين منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر عام 2018، متسببة بمقتل وإصابة العشرات من العمال وتدمير وإتلاف ممتلكات ومواد المصانع التي تقدر بملايين الدولارات.

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