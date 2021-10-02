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مأرب تتحدى الحوثي.. والميليشيات تراكم خسائرها

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عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

مأرب تتحدى الحوثي.. والميليشيات تراكم خسائرها

دبي- العربية.نت

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تراكم ميليشيات الحوثي منذ أيام خسائرها في مأرب، مع استمرار هجماتها على المحافظة اليمنية التي تضم آلاف النازحين.

وقد أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش في مختلف الجبهات يواصل تكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح، خصوصا في جبهات مأرب.

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كما أوضح في بيان مساء أمس الجمعة، أن قوات الجيش شنت عددا من الهجمات المضادة على مواقع تتمركز فيها الميليشيات جنوب مأرب.

من جهته، أشاد وزير الإعلام اليمني في سلسلة تغريدات مساء أمس، بصمود تلك المحافظة الجبارة.

واعتبر أن مأرب قدمت نموذجا يحتذى به للمقاومة في وجه المعتدين.

"مقبرة للميليشيات"

كما رأى أن مأرب رفضت أن تسلم زمامها لجحافل الغزو الجديد، وأذاقت ولا تزال المعتدين الأمرين منذ الساعات الأولى للانقلاب. وأكد أن جبالها ومناطقها كافة باتت مقبرة لقادة الميليشيات وعناصرها ومحرقة لعتادها المنهوب من معسكرات الدولة.

إلى ذلك، ناشد اليمنيين عدم ترك تلك المحافظة الباسلة لاسيما بعد التضحيات التي قدمها أبناؤها على مدار 7 أعوام، تتصدى وحيدة لجحافل الغزاة، وفق تعبيره.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تؤوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.

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