مقتل عدد من الأطفال وإصابة العشرات بهجوم صاروخي للحوثي على مأرب

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، قصفها بالصواريخ الباليستية حيا سكنيا في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وذكر مراسل "العربية" والحدث" أن عددا من الأطفال قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم الصاروخي.

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وكانت مصادر محلية وشهود عيان ذكروا لـ"العربية.نت" أن ميليشيا الحوثي استهدفت بثلاثة صواريخ باليستية حي الروضة السكني بمدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، مؤكدين أن انفجارات عنيفة هزت المدينة جراء هذا القصف.

وأفادت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي قصفت المدينة حتى الآن بأكثر من 300 صاروخ باليستي وغير باليستي إلى جانب الطائرات المسيرة التي استهدفت الأحياء المكتظة بالمدنيين الآمنين والنازحين في المخيمات، مستنكرة الصمت الدولي المطبق إزاء الأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين بالمخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما شجعها على ممارسة المزيد من هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب.

وكشف تحالف حقوقي يمني، الخميس الماضي ، عن تسبب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، في مقتل وإصابة 2032 شخصاً بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و 104 مسنين خلال الفترة من ديسمبر 2014م وحتى يونيو 2021م، من خلال استهدافها المباشر والمتعمد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب.

وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، في تقرير عن انتهاكات الميليشيا الحوثية بمأرب، يعنوان "مأرب: مدنيون تحت القصف والحصار"، أن الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح كان بسبب الاستخدام المفرط من قبل الميليشيا الحوثية (للصواريخ الباليستية -صواريخ الكاتيوشا -الطائرات المسيرة-القذائف المدفعية – الألغام والعبوات الناسفة).

ورصد التقرير 1287 بلاغا وشكوى تتعلق بوقائع القصف وحوادث انفجار الألغام التي نفذتها الميليشيا، مرحبا بحق السكان المدنيين بمحافظة مأرب، حيث تم رصد 871 واقعة قصف صاروخي، و119 واقعة قصف مدفعي، و44 واقعة هجوم بطائرات مسيرة، و262 واقعة انفجار الغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة.

ووثق التقرير مقتل 440 مدنياً بينهم 61 طفلاً و37 امرأة و29 مسناً، وإصابة 914 مدنياً بينهم 124 طفلاً و73 امرأة و60 مسناً جراء أعمال القصف الصاروخي على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في 11 مديرية بمأرب.