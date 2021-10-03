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صور مؤلمة.. مجزرة حوثية ضد النساء والأطفال في مأرب

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صور أحد الأطفال الضحايا
اليمن والحوثي

صور مؤلمة.. مجزرة حوثية ضد النساء والأطفال في مأرب

القصف الحوثي أسفر عن مقتل طفلين، وإصابة 27 آخرين على الأقل بينهم 5 أطفال و4 نساء، في حصيلة أولية

العربية. نت - أوسان سالم 

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قتل طفلان وأصيب نحو 27 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال، في إحصائية أولية، لاستهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية، بثلاثة صواريخ باليستية، اليوم الأحد، لحي سكني في مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن الميليشيات الحوثية شنت قصفًا صاروخيًا بثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني، شمال مدينة مأرب .

وأوضحت، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل طفلين، وإصابة 27 آخرين على الأقل بينهم 5 أطفال و4 نساء، في حصيلة أولية.

كما أدى القصف إلى تدمير منزل مواطن وتضرر منازل أخرى.

4 صور

وفي أول تعليق حكومي على الجريمة، عبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بثلاثة صواريخ باليستية "إيرانية الصنع".. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان، يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني وعجزها عن النيل من صمود واستبسال هذه المدينة وأبنائها، وكذا الخسائر الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات المحافظة.

4 صور

واستغرب وزير الإعلام اليمني، استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين من النساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب بإدانة واضحة وصريحة، وتحرك لملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في المحاكم الدولية.

بدوره قال رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز إن "قتل الأطفال والنساء مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من إيران مشروع ضد الإنسانية".

وأكد بن عزيز في تغريدة على حسابه في تويتر إن "هذا الإرهاب سوف ينتهي قريبا بإذن الله فليثق الجميع".

ومنذ مطلع العام الماضي تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

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